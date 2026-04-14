Männer verkaufen Mutter mit Kleinkind Drogenersatz

Am Montag, den 13. April gegen 14 Uhr, sollen zwei Männer in Wien Floridsdorf Drogenersatzmittel an eine Mutter mit Kleinkind verkauft haben.

Wegen des Verdachts auf mehrere Suchtmitteldelikte wurden in Wien zwei Männer festgenommen. Der 51-jährige Österreicher und der 57-jährige Serbe wurden dabei beobachtet, einer 38-jährigen Frau mit Kinderwagen mehrere Stück Substitol verkauft haben.

Cannabis, Drogenersatzstoffe und Gaspistole sichergestellt

In weiterer Folge wurde eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung in der Wohnung des 51-Jährigen durchgeführt. Dort wurden rund zwei Kilogramm Cannabiskraut, Drogenersatzstoffe sowie eine Gaspistole vorgefunden und sichergestellt.

Harte Drogen in Nachbarswohnung

Im Zuge der Amtshandlung wurde eine weitere Nachbarwohnung durchsucht, wo 77 Cannabispflanzen, etwa 320 Gramm Cannabiskraut sowie geringe Mengen Kokain und Ecstasy als auch eine weitere Gaspistole sichergestellt werden konnten. Die Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Bezüglich der suchtmittelabhängigen Frau mit ihrem Kleinkind wurde die Wiener Kinder- und Jugendhilfe informiert.