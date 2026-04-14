Alko-Lenker verursacht Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Wiener Gürtel verursacht ein Betrunkener in der Nacht auf Dienstag einen Unfall mit Personenschaden.

Ein 41-Jähriger verursachte spätabends am Montag, den 13. April, einen Auffahrunfall am Währinger Gürtel im Bereich des Liechtenwerder Platzes. Durch den Aufprall wurden drei Fahrzeuginsassen sowie der 41-Jährige selbst leicht verletzt.

Mann zeigte Symptome einer Alkoholisierung

Ein Alkotest zeigte über 1 Promille an. An beiden betroffenen Autos entstand ein Sachschaden. Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.