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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt zwei Polizisten bei einem Auto.
Polizisten stoppen Alko-Lenker nach Auffahrunfall am Wiener Gürtel.
Wien/9. Bezirk
14/04/2026
Betrunken unterwegs

Alko-Lenker verursacht Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Wiener Gürtel verursacht ein Betrunkener in der Nacht auf Dienstag einen Unfall mit Personenschaden.

von Julia Resl Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Ein 41-Jähriger verursachte spätabends am Montag, den 13. April, einen Auffahrunfall am Währinger Gürtel im Bereich des Liechtenwerder Platzes. Durch den Aufprall wurden drei Fahrzeuginsassen sowie der 41-Jährige selbst leicht verletzt.

Mann zeigte Symptome einer Alkoholisierung

Ein Alkotest zeigte über 1 Promille an. An beiden betroffenen Autos entstand ein Sachschaden. Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.

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