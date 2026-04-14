Breaking Bad in Wien: Arbeiter finden Plastiktasche mit 1,5 Kilo Meth

Im Zuge von Renovierungsarbeiten haben Arbeiter in einem Keller in Wien-Landstraße Montagnachmittag, am 13. April 2025 gegen 13.45 Uhr, eine verdächtige Plastiktasche gefunden und den Fund der Polizei gemeldet. Im Landeskriminalamt wurde der Inhalt daraufhin untersucht und es stellte sich heraus, dass es sich um 1,5 Kilogramm Methamphetamin mit hohem Reinheitsgehalt handelt. Die Polizei schätzt den potentiellen Straßenverkaufswert auf mindestens 150.000 Euro. Weitere Ermittlungen sind im Gange.