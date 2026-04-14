Wollte Geschäfts-Scheibe einschlagen: 14-Jähriger festgenommen

Ein Zeuge konnte Jugendliche in der Nacht dabei beobachten, wie sie in der Nacht die Auslagescheibe eines Geschäftslokals einschlagen wollten.

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht auf Dienstag, wie zwei Jugendliche in Wien Ottakring versucht haben sollen, die Auslagenscheibe eines Geschäftslokals einzuschlagen. Vor Ort

konnten die herbeigerufenen Polizisten niemanden antreffen.

Verdächtiger wird wenig später gefasst

Während der Sofortfahndung gelang es jedoch einen 14-jährigen Tatverdächtigen syrischer Herkunft anzuhalten. Er passte auf die Personenbeschreibung des Zeugen. Der Bursch verweigert die Aussage. Er wird vorläufig festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem zweiten Jugendlichen wird Ausschau gehalten.