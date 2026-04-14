Wolfgang Ambros: „Kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue“

Wolfgang Ambros gilt wohl als einer der prägendsten Musiker Österreichs. Von seinem Heimatbundesland Niederösterreich wurde er nun mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen" ausgezeichnet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat in der Rede das außergewöhnliche Lebenswerk des Künstlers und seine enge Verbundenheit mit Niederösterreich gewürdigt: „Es ist eine besondere Ausnahme und große Freude, einen Künstler auszeichnen zu dürfen, der mich schon seit meiner Jugend begleitet. Mit Ihrer Stimme, Ihren Texten und Ihrer Haltung prägen Sie Generationen und berühren die Menschen im Geist, im Herzen und in der Seele.“

©Philipp Monihart Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Menschen wollen Originale, keine Kopien.“

„Wo Wolfgang Ambros draufsteht, ist Wolfgang Ambros drinnen“

Mit seinen Liedern hat Wolfgang Ambros „Evergreens geschaffen, die weit über Generationen hinweg wirken“, so Mikl-Leitner weiter. „Menschen wollen Originale, keine Kopien. Wo Wolfgang Ambros draufsteht, ist Wolfgang Ambros drinnen. Unverfälscht, menschlich und echt.“ Auch seine Verbindung mit und nach Niederösterreich hat die Landeshauptfrau hervorgehoben. Immerhin hat die Musiker-Legende lange in Pressbaum gelebt und ist in Wolfsgraben in aufgewachsen.

Ambros hat immer noch viele Fans

Und trotz körperlicher Herausforderungen stehe Ambros auch immer noch auf der Bühne und würde dort sein Publikum begeistern. Wie viele Fans der Austropop-Star immer noch hat, hat sich auch im vergangenen Jahr gezeigt, als Ambros ins Krankenhaus musste und dadurch ein Konzert in Deutschland abgesagt wurde. Sofort haben sich zahlreiche Fans gemeldet und dem 74-Jährigen alles Gute gewünscht. Mehr dazu hier: Wolfgang Ambros im Krankenhaus: Sorge um Austro-Pop-Ikone.

Ambros: „Heute schließt sich ein Kreis für mich“

In seiner Dankesrede zeigte sich Ambros sichtlich bewegt. „Heute schließt sich ein Kreis für mich. Heute ist es so weit, dass ich von meinem ureigensten Heimatland, dem Bundesland Niederösterreich, diese Auszeichnung bekomme. Ich danke der Landeshauptfrau und kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue.„