Comeback: „Die Ärzte“ kommen nächstes Jahr gleich zwei Mal nach Wien

Gute Nachrichten für alle Punkrock-Fans in Österreich: Wie aus einer offiziellen Meldung auf der Webseite von "Die Ärzte" hervorgeht, geht die Berliner Kult-Band 2027 wieder auf große Tournee.

Für Wien sind dabei gleich zwei aufeinanderfolgende Stopps geplant. Laut den Live-Terminen auf Öeticket wird die Band am 12. Mai 2027 und am 13. Mai 2027 jeweils ab 19.30 Uhr in der Wiener Stadthalle (Halle D) auf der Bühne stehen. Es sind die ersten Shows der Band in Österreich seit ihren Auftritten im Jahr 2023 (u.a. Nova Rock und Arena Open Air).

„Gänsehaut und Freudentränen“ versprochen

Die Band selbst blickt voller Vorfreude auf die kommende Tour. Auf der Webseite der Band heißt es dazu: „Manchmal kommen sie wieder. Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.“ Der Vorverkauf startet bereits am Mittwoch, den 15. April 2026, um Punkt 10 Uhr.