Wiener nach Missbrauchs-Chats mit 12-Jähriger in Haft

Ein 40-jähriger Koch aus Wien wurde am Landesgericht zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt. Er wollte über Instagram Kontakt zu Kindern anbahnen, tappte dabei jedoch in eine Falle des Bundeskriminalamts.

Ein 40-jähriger Koch aus Wien musste sich vor einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht verantworten. Der bisher unbescholtene Mann war über die Plattform Instagram in den Fokus verdeckter Ermittler geraten, nachdem er Kontakt zu vermeintlich 12-jährigen Mädchen gesucht hatte. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Was der Angeklagte nicht wusste: Seine Chat-Partner waren keine Kinder, sondern Beamte des Bundeskriminalamts. In einer länderübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich wurden die Aktivitäten im Zeitraum Februar bis März 2025 überwacht. Der Wiener forderte die vermeintlichen Mädchen zu sexuellen Handlungen an sich selbst auf. Da er einen Klarnamen-Account mit persönlichem Foto nutzte, konnte er rasch identifiziert werden.

Fund bei Hausdurchsuchung

Im Zuge der Ermittlungen stieß die Polizei zudem auf umfangreiches belastendes Material. Auf den Geräten des Mannes wurden insgesamt 88 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen sichergestellt. Der Angeklagte gab an, sich dieses Material bereits seit 2014 über den Messengerdienst Telegram beschafft zu haben.

Urteil: Zwei Jahre Haft

Vor Gericht legte der 40-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. Das Gericht verurteilte den Mann zu zwei Jahren bedingter Haft bei einer Probezeit von drei Jahren. Als gerichtliche Weisung wurde die Fortsetzung der laufenden Therapie angeordnet, so in Medienberichten. Da sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.