Wiener gegen Sonntags-Öffnung zum ESC

Eine Mehrheit der Wiener Bevölkerung lehnt eine Sonntags-Öffnung am Tag des Eurovision Song Contests ab. Das zeigt nun eine neue Umfrage. Die Gewerkschaft GPA fühlt sich dadurch bestätigt.

Anlässlich der anhaltenden Debatte rund um eine Sonntagsöffnung zum ESC in Wien betont die Gewerkschaft GPA ihr klares Nein zur Mehrbelastung der Beschäftigten. Eine neue Umfrage bestätigt nun, dass auch die Wienerinnen und Wiener eine Sonntagsöffnung mehrheitlich ablehnen. Wie MeinBezirk berichtet, stimmen 62 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass Geschäfte in Wien am Sonntag geschlossen bleiben sollen. Auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut IFES bestätigt, dass österreichweit 75 Prozent der Bevölkerung eine Sonntagsöffnung ablehnen.

„Debatte um Sonntagsöffnung zum ESC ist Polit-Show am Rücken der Beschäftigten!“

Carina Köpf, zuständige Handelssekretärin der GPA Wien, kritisiert die immer wieder aufkommende Forderung nach einer Sonntagsöffnung in Wien. „Auch auf Ebene der Sozialpartner wurde das Thema nicht an uns herangetragen. Somit stellt sich die Frage, wessen Interessen man mit dieser immer neu aufgewärmten Forderung überhaupt vertritt. Das verstärkt den Eindruck, dass hier einfach nur billige Show-Politik zur Selbstinszenierung auf dem Rücken der Beschäftigten betrieben wird“.

Noch schlechtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Auch Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der Gewerkschaft GPA spricht sich klar gegen eine Öffnung am Tag des ESC aus. „Im Unterschied zu so manchen politischen Vertretern wissen die Wienerinnen und Wiener, was eine Sonntagsöffnung in der Realität bedeutet. Nämlich noch weniger Planbarkeit und schlechtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Handelsbeschäftigten, die jetzt schon unter einer enormen Arbeitsbelastung leiden“, so Müllauer. Eine Befragung der Gewerkschaft GPA bestätigt, dass 93 Prozent der Wiener Handelsangestellten Sonntagsarbeit klar ablehnen.