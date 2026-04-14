Seniorin stirbt nach Sturz in die Donau

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Dienstagmittag in Wien. Eine 86-jährige Touristin stürzte beim Betreten eines Kreuzfahrtschiffes in die Donau und verstarb noch an der Unfallstelle.

„Heute ist es zu einem größeren Einsatz im Bereich der Anlegestelle Nußdorf gekommen“, berichtet die Wiener Polizei. Eine 86-Jährige wollte am Dienstag an der Schiffsstation Nussdorf ein Kreuzfahrtschiff betreten, berichtet die Kronen Zeitung. Dabei stürzte sie vom Steg in die Donau. „Crewmitglieder zogen die Frau aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe“, so die Polizei weiter. Da die Frau bewusstlos war, übernahmen die ersteintreffenden Polizisten Wiederbelebungsmaßnahmen mittels eines Defibrillators. Herbeigerufene Teams der Berufsrettung Wien führten noch weitere Reanimationsmaßnahmen durch, welche jedoch erfolglos blieben. „Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen“, so weiter.

Ermittlungen laufen

Derzeit wird der genaue Hergang des Vorfalls ermittelt. „Es kann weder ein medizinischer Not-

fall noch fahrlässiges Verhalten ausgeschlossen werden“, so die Wiener Polizei. Eine Obduktion wurde angeregt. „Weitere Ermittlungen vonseiten der Wasserpolizei sind im Gange“, so abschließend in der Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 18:28 Uhr aktualisiert