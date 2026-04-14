Figlmüller expandiert: Brioche und Brösel bekommt fixes Lokal in Wien

Nach dem Erfolg als Streetfood-Stand: In der Rotenturmstraße 11 eröffnet Figlmüller einen festen Standort für seine beliebten Schnitzel- und Tafelspitz-Burger.

Der Wiener Traditionsbetrieb Figlmüller erweitert sein gastronomisches Portfolio in der Innenstadt. Wie Falstaff berichtet, zieht das Konzept „Brioche und Brösel“ in ein fixes Lokal in der Rotenturmstraße 11. Das Unternehmen wird von den Brüdern Hans und Thomas Figlmüller geführt. Das Konzept setzt auf eine moderne Interpretation der Wiener Küche. Herzstück der Karte sind der Wiener Schnitzel Burger mit Kalbsschnitzel im Brioche-Bun sowie eine Tafelspitz-Variante.