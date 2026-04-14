Wien: Am Mittwoch-Nachmittag zeigt sich die Sonne

Vormittags überwiegen noch „dichte Wolken“, doch im Tagesverlauf lockert es auf. Trotz milder Temperaturen sind „kurze Regenschauer nicht ganz auszuschließen“.

Der Mittwoch, 15. April 2026, startet in Wien bewölkt. Laut der Prognose der GeoSphere Austria überwiegen am Vormittag „dichte Wolken“. Im weiteren Verlauf des Tages bessert sich die Lage jedoch: „Am Nachmittag zeigt sich die Sonne öfters“, wobei auch „einige Quellwolken am Himmel“ zu sehen sein werden. Während die Frühtemperaturen bei um 10 Grad liegen, klettern die Tageshöchsttemperaturen auf 20 Grad.