Bis 22 Uhr einkaufen: BILLA startete hier neues Modell

Bis 22 Uhr zu Supermarktpreisen einkaufen? Dieses neue Modell wagt BILLA in Zusammenarbeit mit Foodora nun. Damit möchte man über das klassische Lieferangebot hinausgehen. Erstmals möglich ist das jetzt in Wien.

„Ein Angebot, das bisher so nicht verfügbar war“ und „in dieser Form neu für den österreichischen Markt“. Mit diesen Begrifflichkeiten beschreibt BILLA-Mutter REWE in einer Aussendung nun jenes neue Modell, das Einkaufen zu Supermarktpreisen bis 22 Uhr jetzt für einen Großteil der Wiener möglich macht. Geliefert wird die Ware bis vor die Haustür vom Lieferservice Lieferando. „Mit einem Sortiment von über 6.000 Artikeln schaffen wir ein Angebot, das sich an alle richtet: vom schnellen Einkauf für Single-Haushalte bis hin zum kompletten Wocheneinkauf für Familien“, so Igor Milojkovic, Leiter Vertrieb Innen bei Billa.

„Was wir gemeinsam mit Billa gestartet haben…“

Und auch Dragan Milovanovic, General Manager des Quick Commerce von Foodora Österreich, weiß: „Was wir gemeinsam mit Billa gestartet haben, ist eine Premiere für Österreich – und zugleich ein Modell dafür, wie Partnerschaften im Handel künftig aussehen können.“ Liefern möchte man innerhalb von 60 Minuten – und das von Montag bis Samstag bis 22 Uhr. Dabei hat man auch schon eine Testphase hinter sich, die gezeigt hat, dass Samstag der bestellstärkste Tag ist.

©BILLA AG / Robert Harson Innerhalb von 60 Minuten soll die Lieferung an der Haustür sein.

Was besonders häufig bei Billa bestellt wird

Zudem würden Bananen und Brot klar vorne bei den Bestellungen liegen. Auch Getränke und typische Alltagsartikel wie die Küchenrolle zählen zu häufig nachgefragten Produkten. Nach 19 Uhr sehnen sich die Wiener vor allem nach Bier und Softdrinks. Unter der Woche wird vor allem in den Abendstunden bestellt, das Modell gelte „als Grundlage für eine mögliche Ausweitung auf weitere Standorte“. Perspektivisch möchte man das Modell auch auf weitere Regionen ausrollen, so der Supermarkt-Riese abschließend.