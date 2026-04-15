Bücher statt Bildschirm: Kinderliteraturfestival startet

Kleine Leseratten aufgepasst: Heute startet in Wien das Kinderliteraturfestival mit einem bunten Programm auch für die Allerkleinsten.

Wien steht in der nächsten Woche ganz im Zeichen der Kinderliteratur.

Wien steht in der nächsten Woche ganz im Zeichen der Kinderliteratur.

In Wien startet heute ein Festival, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder wieder fürs Lesen zu begeistern. Von 15. bis 21. April dreht sich im Theater Odeon alles um Geschichten, Bücher und Fantasie. Mehr als 1.000 Kinder- und Jugendbücher liegen dort zum Durchblättern, Schmökern und Entdecken bereit.

Große Buchausstellung

Herzstück des Festivals ist eine große Buchausstellung. Dort finden Kinder und Eltern Lektüretipps für jedes Alter, vom Kleinkind bis zum Teenager ist alles abgedeckt. Auch besondere Formate sind dabei: etwa mehrsprachige Bücher oder sogenannte „Silent Books“, also Bilderbücher ganz ohne Text.

Liest du gerne Bücher? Ja, ich lese sehr gerne Bücher Manchmal, aber nicht so oft Nein, nicht wirklich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Angebote auch für die Kleinsten

Das Programm bietet aber noch mehr. Beim Erzähltheater oder bei Leseperformances können Kinder aktiv mitmachen und Geschichten hautnah erleben. Sogar die Kleinsten ab drei Jahren werden angesprochen. Und auch für Eltern mit Babys gibt es passende Angebote. Ein Highlight ist der „Geschichtenteppich“, bei dem Kinder sprachspielerisch selbst kreativ werden können.

Wasserschweine zum Auftakt

Eröffnet wird das Festival um 10 Uhr von Kinderbuchautor Matthäus Bär. Der ehemalige Kinderliedermacher stellte dabei seine preisgekrönten Geschichten rund um neugierige Wasserschweine vor. Alle Infos zum Programm findest du online.