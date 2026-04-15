Haus in Flammen: Stundenlanger Großeinsatz in Wiener Neustadt

Dienstagabend, am 14. April 2026 gegen 18.45 Uhr, haben rund 20 Anrufer Rauch und Feuer aus einem Einfamilienhaus in der Gymelsdorfer Vorstadt in Wiener Neustadt gemeldet. Die Feuerwehren rückten zum Großeinsatz aus.

Als die ersten Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, ist das Gebäude schon vom Keller bis zum Dachstuhl in Vollbrand gestanden. Unverzüglich wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst und weitere Kräfte nachgefordert, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt. Mehr als 100 Einsatzkräfte von insgesamt fünf Feuerwehren waren vor Ort und konnten den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen. Bei dem Vorfall hat ein Hausbewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten, ein Kater galt erst als vermisst, konnte im Zuge der Nachlöscharbeiten aber lebendig gefunden werden. Brand Aus konnten die Florianis um 22.34 Uhr geben.

©Karl-Heinz Greiner, Presseteam FF Wr. Neusdtadt | Bei einem Brand in Wiener Neustadt… ©Karl-Heinz Greiner, Presseteam FF Wr. Neusdtadt | …standen die Feuerwehren… ©Karl-Heinz Greiner, Presseteam FF Wr. Neusdtadt | …im Großeinsatz.

Nachbarn halfen Feuerwehrkräften bei Brandbekämpfung

Ausgezeichnet haben sich besonders in der Anfangsphase laut Bezirksfeuerwehrkommando auch einige Nachbar, die die anfänglich zahlenmäßig unterlegenen Feuerwehrkräfte beim Verlegen von Schlauchleitungen unterstützten. „Nicht zuletzt aufgrund ihres Einsatzes konnte die Gefahr für umliegende Liegenschaften rasch unter Kontrolle gebracht werden“, so die Feuerwehrkräfte. Die Rauchentwicklung hatte auch zur Folge, dass die Menschen rund um die Josef-Kuckertz-Gasse dazu aufgefordert wurde, zur Sicherheit Türen und Fenster geschlossen zu haben. Eine unmittelbare Gefahr für die Nachbarschaft habe jedenfalls nicht bestanden, versichert man.

„Ein solches Brandereignis ist eher selten“

Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer zum Einsatz: „Ein solches Brandereignis ist in Wiener Neustadt eher selten. Trotz des umfangreichen Löscheinsatzes konnten wir den ausgedehnten Wohnhausbrand erst nach mehreren Stunden löschen.“ Wie es zum Brand gekommen ist, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Den Einsatz konnte man gegen 2.30 Uhr abschließen. Vor Ort waren die Feuerwehren Wiener Neustadt, Eichbüchl, Katzelsdorf, Lanzenkirchen und Weikersdorf.