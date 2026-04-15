„Massive Gefährdung“: Gasaustritt bei Shisha-Razzia entdeckt

Kontrolliert wurden Betriebe in den Bezirken Ottakring und Rudolfsheim-Fünfhaus. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf professionell organisierte Anlagen zur Herstellung von Shisha-Tabak. Vor Ort wurde der Tabak illegal gemischt und verpackt, wie die Stadt Wien in einer Presseaussendung schildert. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt stellten die Beamten rund 80 Kilogramm sicher. Zusätzlich fanden sie große Mengen an Molasse – also Aromastoffe für die Tabakmischungen –, sowie Geräte und Verpackungsmaterial, was auf eine gezielte Produktion hindeutet.

Gas sorgte für große Gefahr

Doch damit nicht genug: In einem Keller entdeckten die Einsatzkräfte zwei Propangasflaschen, die offenbar für den Herstellungsprozess verwendet wurden. Die Ventile waren geöffnet und Gas trat bereits aus. Das bedeutete „eine massive Gefährdung für die anwesenden Einsatzkräfte, die Gäste im Lokal sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des gesamten Wohnhauses“, so die Stadt Wien.

Weitere Verstöße aufgedeckt

Neben den illegalen Tabakfunden kamen noch weitere Probleme ans Licht. Es gab Anzeigen wegen Verstößen gegen Gewerbevorschriften sowie wegen Schwarzarbeit. Die Aktion wurde von mehreren Stellen gemeinsam durchgeführt, darunter Marktamt, Polizei, Zoll und Arbeitsmarktservice. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Illegale Produktionsstätten in Kellern mit hochriskanten Manipulationen an Gasanlagen untergraben nicht nur den fairen Wettbewerb, sondern setzen vor allem Menschenleben aufs Spiel. Damit ist eine klare Grenze überschritten. Die Stadt Wien wird hier auch weiterhin einen Schwerpunkt setzen und mit voller Entschlossenheit durchgreifen.“