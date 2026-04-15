Kampf dem Diesel: Linie 57A in Wien fährt elektrisch

Der nächste große Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ab 20. April fahren zehn batteriebetriebene E-Busse auf der Linie 57A. Sie ersetzen die Dieselbusse.

Die Wiener Linien setzen weiter auf Klimafreundlichkeit. Aufgrund zahlreicher U- und Straßenbahnen sind schon jetzt rund 80 Prozent der Fahrgäste in Wien emissionsfrei, sie sind rein elektrisch, unterwegs. Seit 2024 setzen die Wiener Linien einen Schwerpunkt auf die Dekarbonisierung der Busflotte: So wurden binnen kürzester Zeit die Linien 17A, 61A, 61B, 64A, 64B, 70A, 71A und 71B sowie 73B auf E-Busse umgestellt. Im September 2025 wurden in der Innenstadt auf den Linien 2A und 3A die alten Elektrobusse durch Elektro-Wasserstoff-Busse ersetzt. Auf der Linie 39A fahren seit Dezember Wasserstoff-Busse.

Ein Viertel aller Buslinien bereits elektrisch

Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) : „Wir investieren massiv in den weiteren Ausbau der umweltfreundlichen Öffis: 2025 wurden mit den Linien 12 und 27 gleich 2 neue Straßenbahnlinien eröffnet, die Linie 18 folgt mit Herbst 2026. Schon jetzt sind mehr als 80 Prozent der Wiener Fahrgäste emissionslos mit U-Bahn, Straßenbahn und E-Bussen unterwegs. Mit dem Start der nächsten elektrischen Buslinie setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt: Mit dieser Linie haben wir bereits ein Viertel unserer gesamten Buslinien auf emissionslose Antriebe umgestellt.“

©Christian Fuerthner Die Linie fährt vom 15. Bezirk bis in die Innenstadt.

Laden mit 300 kW

Für den Einsatz der neuen batteriebetriebenen Busse haben die Wiener Linien zwei Schnellladestationen an der Endhaltestelle des 57A in der Anschützgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus errichtet, die mit jeweils 300 kW-Ladegeräten ausgestattet sind. Dort werden die E-Busse nach jeder Runde etwa 10 Minuten lang geladen. Über Nacht abgestellt und komplett aufgeladen werden die Busse nur wenige Schritte entfernt in der Remise Rudolfsheim. Dort wurden vier Ladestationen errichtet, die mit 150 kW die Busse über Nacht für den Einsatz am nächsten Tag mit Strom versorgen.

©Christian Fuerthner Die elektrische Infrastruktur wird stetig weiter ausgebaut.

Klimaneutralität bis 2040 soll gelingen

„Unser Ziel ist klar: Wien bis 2040 klimaneutral zu machen. Dafür treiben wir große Infrastrukturprojekte wie den Ausbau der U-Bahn als größtes Klimaschutzprojekt unseres Konzerns ebenso voran wie den Ausbau erneuerbarer Energie durch neue Windparks. Gleichzeitig setzen wir viele konkrete Maßnahmen im Alltag – etwa die Umstellung von Buslinien. Denn klimaneutrale Mobilität entsteht durch das Zusammenspiel großer Investitionen und vieler konsequenter Schritte“, sagt Monika Unterholzner, stv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Der Mercedes „E-Citaro“ soll selben Komfort wie Dieselbus bieten

Die modernen Mercedes e-Citaro Busse sollen dabei gleichen Komfort wie ihre Dieselbus-Vorgänger, sind aber leiser. Um die Energie bestmöglich zu nutzen, ist die Klimaanlage des E-Busses mit einer Wärmepumpenfunktion ausgerüstet. Die verbaute Batterie mit einer Kapazität von 392 kWh sorgt gemeinsam mit den Gelegenheitsladestationen für die entsprechende Reichweite.