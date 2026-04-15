Streit in Trafik eskaliert: Jugendlicher nimmt sich Bargeld aus Kasse

Nachdem ein Jugendlicher bei einem Zigarettenautomaten anstatt Wechselgeld einen Gutschein erhalten hatte, geriet er mit dem Trafikanten und dessen Mitarbeiterin in Streit. Dieser eskalierte schließlich.

Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen, die sich in einer Trafik aggressiv verhalten haben.

Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen, die sich in einer Trafik aggressiv verhalten haben.

Zwar verließ der Jugendliche das Geschäft zuerst, kehrte jedoch kurze Zeit später wütend mit einem Begleiter zurück. Er bedrohte die Angestellten und forderte die Auszahlung des Gutscheins. Nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass dies nicht möglich sei, wurde er zunehmend aggressiver.

Bursche bedient sich selbst an Kasse

Als der Trafikant ankündigte, die Polizei zu verständigen, soll ihn der Jugendliche beiseitegestoßen, in die geöffnete Kassenlade gegriffen und Bargeld an sich genommen haben.

Begleiter ebenfalls aggressiv

Währenddessen soll der ebenfalls jugendliche Begleiter den Trafikanten mit Inventar beworfen haben. Anschließend flüchteten die beiden mit Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich.

Täter identifiziert

Polizisten der Polizeiinspektion Maroltingergasse konnten anhand von Videoaufzeichnungen beide mutmaßlichen Täter identifizieren. Diese waren bereits aus einer vergangenen Amtshandlung bekannt. Es handelt sich um einen 14- jährigen serbischen Staatsangehörigen und einen 14-jährigen österreichischen Staatsbürger. Die Fahndung nach den beiden ist im Gange.