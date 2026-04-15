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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Der folgenschwere Einbruch geschah Dienstag Nacht.
Wien, Innere Stadt
15/04/2026
Juwelier

Safe ausgeräumt: Schmuck in Millionenhöhe gestohlen

In der Nacht auf Dienstag verschwand aus einem Wiener Juweliergeschäft wertvoller Schmuck aus einem Safe.

von Julia Resl Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Als die Inhaberin des Juweliers in der Wiener Innenstadt am darauffolgenden Vormittag ihr Geschäft betrat, fiel sie aus allen Wolken. Die Frau musste feststellen, dass eine Ziegelmauer zu dem Geschäft durchbrochen war und auch der Safe leer war. Der Einbruch erfolgte im Bereich des Kellerabganges des Mehrparteienhauses, in dem sich das Juweliergeschäft befindet. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich.
Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

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