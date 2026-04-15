Safe ausgeräumt: Schmuck in Millionenhöhe gestohlen

Als die Inhaberin des Juweliers in der Wiener Innenstadt am darauffolgenden Vormittag ihr Geschäft betrat, fiel sie aus allen Wolken. Die Frau musste feststellen, dass eine Ziegelmauer zu dem Geschäft durchbrochen war und auch der Safe leer war. Der Einbruch erfolgte im Bereich des Kellerabganges des Mehrparteienhauses, in dem sich das Juweliergeschäft befindet. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.