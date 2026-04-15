„Gauner“ in Bankfiliale? Wiener Pensionistin verliert 90.000 Euro

Die Wienerin wurde Dienstagnachmittag von einem bisher unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab und der Frau weismachen versuchte, dass in einer Bankfiliale im Bezirk Hietzing „Gauner“ arbeiten würden. Weiters kündigte er an, dass ein Kollege vorbeikommen und das Bargeld der 91-Jährigen kontrollieren würde. Wenig später kam dann tatsächlich ein etwa 25-jähriger Mann, den die Pensionistin in die Wohnung ließ. Außerdem gab sie ihm ein Paket mit Bargeld im oberen fünfstelligen Eurobereich. Wie Polizeipresseprecher Markus Dittrich auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, handelte es sich um rund 90.000 Euro.

Landeskriminalamt ermittelt

Erst gab der Mann vor, das Geld gezählt zu haben, da wollte es die Frau wieder an sich nehmen. Daraufhin stieß er die Pensionistin zu Boden und flüchtete. Die 91-Jährige wurde leicht verletzt, das Landeskriminalamt ermittelt nun.