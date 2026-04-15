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Bild auf 5min.at zeigt einen Schrott-LKW
Am Dienstagnachmittag zogen Polizisten einen Schrott-Lkw aus dem Verkehr.
Mödling/NÖ
15/04/2026
Am Nachmittag

Schrott-Lkw aus dem Verkehr gezogen – Kennzeichenabnahme

Bei einer Schwerverkehrskontrolle staunten die Beamten der Polizeiinspektion Leobersdorf nicht schlecht: Ein Sattelkraftfahrzeug war in einem derart schlechten Zustand, dass die Weiterfahrt sofort untersagt wurde

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Am 14. April 2026, gegen 14.55 Uhr führten die Beamten eine Schwerverkehrskontrollen im Gemeindegebiet von Wiener Neudorf durch. Dabei wurde ein Sattelkraftfahrzeug mit slowenischer Zulassung angehalten. „Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten erhebliche Mängel am Zugfahrzeug fest, darunter starken Ölverlust sowie eine mangelhafte Befestigung der Batterie“, heißt es in der Aussendung. „Zudem waren am Sattelanhänger die Längs- und Querträger durchgerostet“. Aufgrund von Gefahr im Verzug wurden die Kennzeichentafeln vom Zugfahrzeug und dem Anhänger an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Lenker, ein 52-jähriger serbischer Staatsbürger, beglich eine Sicherheitsleistung und wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, heißt es abschließend.

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