Schrott-Lkw aus dem Verkehr gezogen – Kennzeichenabnahme

Am 14. April 2026, gegen 14.55 Uhr führten die Beamten eine Schwerverkehrskontrollen im Gemeindegebiet von Wiener Neudorf durch. Dabei wurde ein Sattelkraftfahrzeug mit slowenischer Zulassung angehalten. „Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten erhebliche Mängel am Zugfahrzeug fest, darunter starken Ölverlust sowie eine mangelhafte Befestigung der Batterie“, heißt es in der Aussendung. „Zudem waren am Sattelanhänger die Längs- und Querträger durchgerostet“. Aufgrund von Gefahr im Verzug wurden die Kennzeichentafeln vom Zugfahrzeug und dem Anhänger an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Lenker, ein 52-jähriger serbischer Staatsbürger, beglich eine Sicherheitsleistung und wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, heißt es abschließend.

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