Betrunkener schlägt Polizist auf Hinterkopf: 33-Jähriger festgenommen

Zuerst ruft er polizeifeindliche Parolen, dann wird er auch noch aggressiv. In Wien Brigittenau gerät ein 33-Jähriger in Rage, nachdem er von der Polizei angesprochen wird.

Im Bezirk Brigittenau grölten am Dienstag zwei Männer beleidigende Parolen in Richtung von Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien. Die beiden Männer wurden daraufhin angehalten. Einer der beiden, ein 33-jähriger österreichischer Staatsbürger, verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und wurde angezeigt. In weiterer Folge steigerte sich sein aggressives Verhalten, weshalb er schließlich festgenommen wurde. Dabei versetzte er einem Beamten einen Schlag gegen den Hinterkopf. Der 33-Jährige wurde wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung vorläufig festgenommen.

Ähnlicher Vorfall auch in der Innenstadt

Im Bezirk Innere Stadt hielten Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien in der Nacht auf Mittwoch einen E-Scooter-Lenker aufgrund mehrerer Verkehrsübertretungen an. Der 19-jährige Lenker zeigte sich gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Er wurde daraufhin festgenommen. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt.