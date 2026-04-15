Crash: 24-jähriger Lenker aus Fahrzeug geschleudert – tot

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Mittwochmorgen ein Todesopfer. Nach einem riskanten Überholmanöver kam ein Lkw ins Schleudern, überschlug sich und schleuderte beide Insassen aus dem Führerhaus.

Am 15. April 2026 ereignete sich gegen 7.35 Uhr auf der S 6 ein Unfall in Fahrtrichtung Wien. Ein 24-jähriger Lenker eines Lkws versuchte laut Polizeiangaben zwei Autos rechts zu überholen. Da sich auf dem ersten Fahrstreifen jedoch ein weiteres Fahrzeug befand, musste der junge Mann abrupt abbremsen.

Lkw überschlug sich im Grünstreifen

Durch das Bremsmanöver geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Der 24-Jährige versuchte gegenzulenken, kam jedoch in den angrenzenden Grünstreifen, wo der Lkw mit der Randleitschiene kollidierte und sich überschlug. Das Wrack kam schließlich quer zur Fahrtrichtung wieder auf den Reifen zum Stillstand. Sowohl der Lenker als auch sein 25-jähriger Beifahrer wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 24-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Beifahrer wurde verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Stundenlange Sperre der S 6

Die Richtungsfahrbahn Wien musste für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis 12.30 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen bei der Ausfahrt Maria Schutz abgeleitet.