Männer stehlen Jagdgewehre: Beim Verkaufsversuch erwischt

Durch die enge Vernetzung der Behörden ist es nach Informationen aus der Slowakei über die Landespolizeidirektion Oberösterreich Ermittlern des Landeskriminalamts Wien gelungen, den versuchten Verkauf von zwei Jagdgewehren einem Einbruch zuzuordnen. Der Einbruch soll sich zwischen 4. April und 7. April ereignet haben. Dabei wurden in Wien Donaustatt insgesamt drei Gewehre gestohlen.

Diebe wollten zwei Gewehre auf Parkplatz in der Slowakei verkaufen

Der Wert der Waffen beläuft sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die beiden mutmaßlichen Täter, zwei slowakische Staatsangehörige im Alter von 47 und 52 Jahren, wurden schließlich von der slowakischen Polizei beim versuchten Verkauf der beiden Langwaffen auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bratislava festgenommen. Die beiden Gewehre wurden vor Ort sichergestellt, das dritte im Zuge einer Hausdurchsuchung. Die Beschuldigten befinden sich derzeit in der Slowakei in Untersuchungshaft.