Eitek: Sanierungsplan vorerst gescheitert – so geht es weiter

Paukenschlag im Insolvenzverfahren der Eitek GmbH (ehemals Magna/Antolin) aus Ebergassing (Niederösterreich). Am heutigen 15. April 2026 versammelten sich Gläubiger und Mitarbeiter vor dem Landesgericht Korneuburg zur entscheidenden Sanierungsplantagsatzung. Das Ergebnis: Der Vorschlag der Schuldnerin wurde nicht angenommen, so in einer Aussendung vom KSV1870.

Millionen-Forderungen anerkannt

Die Dimensionen der Insolvenz sind groß. Insgesamt haben 228 Gläubiger und 442 Mitarbeiter Forderungen in der Höhe von 24,1 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden vom Sanierungsverwalter bisher rund 22,2 Millionen Euro offiziell anerkannt. Mehr dazu hier: Sanierung der Eitek GmbH: Gläubiger fordern Millionen – so geht es jetzt weiter. Obwohl bei der Abstimmung die nötige Summenmehrheit erreicht wurde, scheiterte der Plan an der sogenannten Kopfmehrheit – es stimmten also nicht genügend der anwesenden Gläubiger für den Vorschlag. Aufgrund des knappen Ergebnisses nutzte das Unternehmen die gesetzliche Chance auf eine Erstreckung, so laut dem KSV1870 weiter. Das Gericht hat die Verhandlung nun auf den 22. April 2026 vertagt. An diesem Tag müssen die Gläubiger erneut entscheiden. „Es ist nunmehr zu erwarten, dass nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Frist von 90 Tagen die Eigenverwaltung entzogen wird“, erklärt Peter Stromberger vom KSV1870.

Was ist und was macht die Eitek GmbH?

Die Eitek GmbH hat ihren Sitz im etwas mehr als 4.000-Einwohner-Ort Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha. Das Unternehmen setzt sich dabei mit der Erzeugung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Komplettinnenausstattungssystemen für die Automobilindustrie. Die schuldnerische Firma ist weit über Österreich hinaus bekannt und ist Lieferant für einige der prestigeträchtigsten Automarken der Welt. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1850, damals noch als Teppichfabrik. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat man sich dann zum verlässlichen Partner der Automobilindustrie entwickelt. Zum Kundenstamm zählen etwa Maserati, Lamborghini und BMW. Mehr dazu hier: Hunderte Mitarbeiter, Millionenschulden: Eitek GmbH ist insolvent.