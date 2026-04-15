Bis zu 20 Grad: So wird das Wetter am Donnerstag in Wien

Am Donnerstag, dem 16. April 2026, zeigt sich das Wetter in Wien laut GeoSphere Austria recht unbeständig. Wer im Freien unterwegs ist, sollte sich auf ein Auf und Ab einstellen, denn es „überwiegen insgesamt die Wolken“. Obwohl es die meiste Zeit über trocken bleiben soll, kann es vor allem in der zweiten Tageshälfte ungemütlich werden. Die Experten prognostizieren, dass „vor allem am Nachmittag kurze Regenschauer möglich“ sind. Dennoch gibt es zwischendurch Grund zur Hoffnung auf ein paar Lichtblicke: „Zwischendurch kann es sonnige Auflockerungen geben“, heißt es in der Prognose. Der Wind weht „schwach aus West bis Nordwest“. Die Temperaturen bewegen sich in einem sehr milden Bereich: Die Frühtemperaturen liegen um die 9 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bis zu 20 Grad.