Vienna City Marathon: Diese Sperren und Umleitungen sind geplant

Am Wochenende wird die Bundeshauptstadt wieder zur Laufzone. Der Vienna City Marathon bringt tausende Läufer auf die Straßen, für Autofahrer bedeutet das vor allem eines: Sperren und Umleitungen.

Wer glaubt, am Marathon-Tag geht verkehrstechnisch gar nichts, kann aufatmen. Die großen Stadtautobahnen und Schnellstraßen (A1, A2, A4, A22, A23 sowie S1 und S2) bleiben laut Auskunft des ÖAMTC durchgehend befahrbar. Allerdings gibt es einzelne Einschränkungen: „Gesperrt sind die Abfahrten von der Südost Tangente (A23) Richtung Zentrum/Schüttelstraße und die Zufahrt von der Ost Autobahn (A4) Richtung Innenstadt, ab dem Knoten Prater, von ca. 8 bis 15.45 Uhr“, so der ÖAMTC.

Zufahrt zum Flughafen möglich

Wichtig für Reisende: Die Zufahrt zum Flughafen funktioniert weiterhin, wobei die Zufahrt von Westen kommend über Hietzinger Kai, Schönbrunner Schloßstraße, Grüner Berg und Altmannsdorfer Straße zur Tangente und Ost Autobahn (A4) möglich ist. Von Süden kommend kann man über die S1 fahren. Von den Bezirken 16, 17, 18, 19, 21, und 22 geht es über die Nord- bzw. Floridsdorfer Brücke – A22 – A23. Innerstädtisch empfiehlt der ÖAMTC den Handelskai als Ausweichstrecke.

Starke Einschränkungen in der Innenstadt

Anders sieht es im Zentrum aus. Die Ringstraße ist zwischen Stadtiongasse und Schottengasse von Freitag, 17. April, 20 Uhr bis Sonntag, 19. April, 20 Uhr, durchgehend gesperrt. Wer quer durch die Stadt muss, kann zwar an einigen Stellen die Laufstrecke kreuzen – muss aber mit Wartezeiten rechnen. Die Ringstraße kann in den Bereichen Johannesgasse, Schwarzenbergplatz, Kärntner Straße und Schottengasse gequert werden; die Linke Wienzeile über Pilgrambrücke, Reinprechtsdorfer Straße, Gürtel und Ullmannstraße; die Obere Donaustraße zeitweise über die Donaukanalbrücken. Der ÖAMTC empfiehlt, Fahrten am besten im Vorfeld zu planen und mehr Zeit einzuplanen.