Sieben Festnahmen: Einbrechergruppe verursacht über 200.000 Euro Schaden

Sieben Personen im Alter zwischen 29 und 37 wurden auf der A1 auf Höhe von Oed (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) kürzlich von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich angehalten und festgenommen. Sie stehen im Verdacht, als Einbrechergruppe an zumindest 22 Einbruchsdiebstählen in Firmen beteiligt gewesen zu sein. Unter anderem sollen sie in der Nacht zum 25. November 2025 etwa in St. Florian (Oberösterreich) Kupferkabel im Wert von 11.000 Euro gestohlen haben, heißt es seitens der Beamten nun. Als sie zurück nach Rumänien wollten, wohl um die gestohlene Ware zu verkaufen, wurden sie eben angehalten, im Fahrzeug fand man die gestohlenen Kabeltrommeln und das Tatwerkzeug.

Sieben Tatverdächtige sind in der Justizanstalt

Die sieben Tatverdächtigen zeigten sich im Zuge der darauffolgenden Einvernahmen größtenteils geständig, sie wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Zusätzlich konnten noch zwei weitere vermeintliche Mittäter ausgeforscht werden, gegen die ein europäischer Haftbefehl erteilt wurde. Die darauffolgenden Ermittlungen hatten zur Folge, dass der Gruppe eben 22 Einbruchsdiebstähle auf Baustellen und in Firmen in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien zugeordnet werden konnten.

Gestohlene Ware nach Rumänien gebracht und verkauft

Den Wert der gestohlenen Gegenstände beziffert die Polizei auf rund 210.000 Euro. Zusätzlich ist bei den Einbrüchen auch noch Sachschaden in der Höhe von etwa 3.200 Euro entstanden, womit die Gruppierung einen Gesamtschaden in Österreich von knapp 213.200 Euro verursacht hat. Die gestohlene Ware dürften sie übrigens immer zurück nach Rumänien gebracht und dort dann verkauft haben, so die Beamten abschließend.