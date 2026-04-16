8 Millionen Zigaretten, 6 Millionen Steuern: Illegale Fabrik lahmgelegt

Im März ist der Zollfahndung in Niederösterreich ein "massiver Schlag" gegen die illegale Zigarettenproduktion gelungen, wie das Finanzministerium nun berichtet.

Bei der Durchsuchung einer Lagerhalle in Niederösterreich konnte eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben und dabei etwa acht Millionen Stück Zigaretten beschlagnahmt werden. Der Steuerschaden liegt laut Ministerium bei rund sechs Millionen Euro, drei Personen wurden vorläufig festgenommen. „Im Interesse aller ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gilt: Null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug“, so Finanzminister Markus Marterbauer. Und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl ergänzt noch: „Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, wie gut die internationale Zusammenarbeit sowie die enge Abstimmung mit der Polizei funktionieren. Dies gewinnt vor dem Hintergrund der immer komplexer werdenden Fälle zunehmend an Bedeutung.“

©BMF / Prinz | Finanzminister Markus Marterbauer verspricht „null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug.“ ©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf | Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl spricht die internationale Zusammenarbeit und enge Abstimmung mit der Polizei an.

Zugriff nach wochenlangen Observationen

Ins rollen gebracht wurde der Fall übrigens durch umfangreiche Ermittlungsarbeit, in die aufgrund der internationalen Dimension auch der polnische sowie slowakische Zoll eingebunden war. Bei wochenlangen Observationen wurden auch Drohnen eingesetzt, am 18. März 2026 erfolgte dann der Zugriff vor Ort. In der Halle, die mit Dämmmaterial ausgestattet war, wurde unter anderem eine voll funktionstüchtige Fabrikationsanlage vorgefunden. Schlafplätze für Arbeiter gab es ebenfalls. Und: 30 Paletten mit rund 40.000 Stangen fertig produzierten Filterzigaretten. Insgesamt geht man von mehr als 200.000 Stangen Zigaretten aus, die in der illegalen Fabrik produziert worden sein sollen. Den gesamten Steuerschaden schätzt man auf mehr als sechs Millionen Euro.

©BMF | In einer Fabrik in Niederösterreich… ©BMF | …wurden massenhaft illegal Zigaretten hergestellt. ©BMF | Material für viele weitere Zigaretten wäre ebenfalls noch vor Ort gewesen. ©BMF | Insgesamt acht Millionen Zigaretten sollen so… ©BMF | …an der Steuer vorbei gebracht werden. ©BMF | Vor Ort hat man auch… ©BMF | …Schlafplätze für die Arbeiter gefunden.

Millionen an Steuerausfall verhindert

Mit den 22 Paletten Filterkarton, vier Paletten Filterpapier, zwei Paletten Alupapier und zehn Paletten Zigarettenschachtelpackungen, die man ebenfalls sichergestellt hat, hätten noch weitere rund 80.000 Stangen hergestellt werden können, so das Ministerium weiter. Einen Steuerausfall von weiteren rund drei Millionen Euro konnte man durch den Einsatz also verhindern. Sichergestellt wurden auch zwei LKW und ein Auto.

Was den mutmaßlichen Tätern jetzt droht

Von den vier vor Ort angehaltenen Personen wurden drei vorläufig festgenommen, wobei mittlerweile bei einer Person die Untersuchungshaft verhängt wurde. Weitere Ermittlungen der Zollfahndung und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu den Hintermännern sind im Laufen. Bei einer Anklage drohen den mutmaßlichen Tätern hohe Geldstrafen bzw. Freiheitsstrafen von bis zu vier Jahren Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 10:00 Uhr aktualisiert