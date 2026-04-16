Flughafen Wien: Passagierzahlen in diese Region komplett eingebrochen

Insgesamt verzeichnete der Wiener Flughafen im Jahresvergleich im März 2026 zwar ein leichtes Plus, die Passagierzahlen sind jedoch vor allem in den Nahen und Mittleren Osten komplett eingebrochen.

Der Iran-Krieg hatte im März 2026 auch Auswirkungen auf die Passagierzahlen am Flughafen Wien. Und zwar vor allem auf jene in Richtung Naher und Mittlerer Osten. Während man im Jahresvergleich nämlich sowohl bei Lokal- als auch bei Transferpassagieren ein leichtes Plus an Reisenden erzielen konnte, brachen die Zahlen in die betroffenen Regionen komplett ein. Der Flughafen berichtet nun von einem Minus von 90,1 Prozent auf 6.809 Flugreisende in den Nahen und Mittleren Osten.

Mehr Passagiere, weniger Starts und Landungen

Insgesamt ist man im März 2026 jedenfalls auf fast 2,27 Millionen Passagiere gekommen und das obwohl die Starts und Landungen um 1,4 Prozent auf 17.585 abnahmen. Der Grund dafür lag in der Zunahme des „Sitzladefaktors“ um vier Prozent. Dieser stellt das Verhältnis von verkauften Sitzplätzen zur angebotenen Gesamtkapazität dar.

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Wo in Wien überall ein Plus an Passagieren verzeichnet wurde

Zugenommen hat das Passagieraufkommen übrigens auch in Richtung Westeuropa (plus 7,8 Prozent), nach Osteuropa (plus drei Prozent), nach Nordamerika und Afrika (plus 4,5 bzw. plus 10,6 Prozent). Während im Nahen und Mittleren Osten eben recht wenig ging, erfreute sich der Ferne Osten deutlich größerer Beliebtheit. 67.027 Passagiere wollten im März dort hin, was einem Plus von 41,5 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Erstes Quartal 2026 stärker als erstes Quartal 2025

Generell hat das Passagieraufkommen am Flughafen Wien von Jänner bis März 2026 im Vergleich zu den drei Vorjahresmonaten um 1,6 Prozent auf 6.112.819 Fluggäste zugenommen. Ebenfalls gestiegen, wenn auch mit 0,4 Prozent deutlich geringer, ist in diesem Zeitraum auch das Frachtaufkommen.