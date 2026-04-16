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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Hand mit Pfefferspray und ein Polizeiauto im Hintergrund.
In der Wagramer Straße kam es zu einer Attacke.
Wien/22. Bezirk
16/04/2026
Zeugen gesucht

Handyverkauf eskaliert – Mann mit Pfefferspray attackiert

Das Opfer wollte nur sein Handy verkaufen, als es attackiert wurde. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum mutmaßlichen Täter.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Ein Mann wollte über eine Online-Verkaufsplattform sein Handy verkaufen. Deshalb traf er sich am 28. Februar am Abend in der Wagramer Straße in Wien (22. Bezirk) mit einem derzeit noch unbekannten Mann. Während des Treffens übergab er dem vermeintlichen Käufer das Handy. „In diesem Moment zog der Tatverdächtige plötzlich einen Pfefferspray aus seiner Jackentasche und sprühte damit das Opfer ein“, so die Polizei. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Fahndungsfoto.
©LPD Wien
Nach Pfefferspray-Attacke: Nach diesem Mann wird in Wien gesucht.

Kennst du den Mann?

Hinweise (auch vertraulich) werden an die Polizeiinspektion Puchgasse, unter der Telefonnum-
mer 01-31310-66320 erbeten.

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