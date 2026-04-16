Handyverkauf eskaliert – Mann mit Pfefferspray attackiert

Das Opfer wollte nur sein Handy verkaufen, als es attackiert wurde. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum mutmaßlichen Täter.

Ein Mann wollte über eine Online-Verkaufsplattform sein Handy verkaufen. Deshalb traf er sich am 28. Februar am Abend in der Wagramer Straße in Wien (22. Bezirk) mit einem derzeit noch unbekannten Mann. Während des Treffens übergab er dem vermeintlichen Käufer das Handy. „In diesem Moment zog der Tatverdächtige plötzlich einen Pfefferspray aus seiner Jackentasche und sprühte damit das Opfer ein“, so die Polizei. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

©LPD Wien Nach Pfefferspray-Attacke: Nach diesem Mann wird in Wien gesucht.