Ermittlungen in Traditions-Bäckerei: „Kommissar Rex“ wieder im Einsatz

Der zweite Fall seit dem Comeback führt das "Kommissar Rex"-Team in eine Wiener Traditions-Bäckerei, wo der Bäckermeister tot im Backofen gefunden wurde. Im Fernsehen ist der Fall am Montag zu sehen, auf ORF ON jetzt schon.

Nachdem „Kommissar Rex“ am 13. April 202, ein äußerst erfolgreiches Comeback gefeiert hat – mehr dazu hier: „Kommissar Rex“ lockt hunderttausende Österreicher vor den Fernseher -, wird im zweiten Fall am kommenden Montag, 20. April 2026, in einer Wiener Traditions-Bäckerei ermittelt. Dort wurde nämlich Bäckermeister Hans Schlager tot im eigenen Backofen aufgefunden. Wer nicht bis Montag warten will, kann sich den neuesten Fall übrigens schon jetzt auf ORF ON anschauen.

„Kommissar Rex“-Team muss Fall gewaltsamen Tod klären

Im 90-minütigen Film mit dem Titel „Laib und Leben“ muss das Ermittlerteam rund um Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger, Pathologe Tom Wippler und Majorin Evelyn Leitner den gewaltsamen Tod in der Wiener Traditions-Bäckerei Schlager aufklären. Dabei haben sie natürlich wie immer tatkräftige Unterstützung von Vierbeiner Rex.

Mehrere Verdächtige im Fokus der Ermittlungen

Die Ermittlung sollte sie alle tief in die Geschichte des Familienbetriebs und in langjährige Konflikte führen, schon bald geraten mehrere Personen in den Fokus. Ein Buchhändler und eine Apothekerin standen nämlich kurz davor, ihr Geschäft an Schlager zu verlieren. Auch gegen zwei weitere Personen, die im Zusammenhang mit der Bäckerei stehen, wird ermittelt. Mehr dazu entweder jetzt schon auf ORF ON oder am Montag, 20. April 2026, ab 20.15 Uhr auf ORF1.