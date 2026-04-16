In 12 Stunden: 199 Anzeigen bei Polizeikontrollen in Wien

Wie die Beamten nun berichten, hat man bei den Schwerpunktkontrollen vor allem Augenmerk auf E-Scooter-Fahrer und Radfahrer gelegt. Neben den 199 Anzeigen wurden auch 236 Organmandate verzeichnet. Unter anderem haben 53 Radfahrer und 15 E-Scooter-Fahrer ein solches „bekommen“, nachdem sie rote Ampeln ignoriert haben. Zusätzlich hat man in 25 Fällen abgemahnt, 13 Mal die Weiterfahrt untersagt und mehr als 100 Kontrollen nach dem Verwaltungsstrafgesetz (96) bzw. dem Fremdenpolizeigesetz (27) durchgeführt. „Durch die professionelle Arbeit der Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit geleistet werden“, heißt es dazu nun in einer Aussendung.