Tierhalter beißt eigenem Hund in den Nacken

Beamte der Diensthundeeinheit Wien führten im Theresienbadpark eine Schwerpunktaktion durch. Dabei wurden sie auf einen Hundehalter aufmerksam, der sich aggressiv verhielt. Bei Eingreifen der Beamten eskalierte die Situation.

Als sich die Beamten dem Mann näherten, ließ dieser seinen Hund in der Hundezone zurück, lief davon und sprang über den Zaun der Anlage. Die Beamten verfolgten den Mann und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Der Mann verhielt sich jedoch äußerst unkooperativ, schrie und beschimpfte die Beamten und ballte wiederholt seine Fäuste. Mehrfache Abmahnungen und beruhigende Ansprache blieben erfolglos. Da sich der Hund weiterhin alleine und winselnd in der Hundezone befand, wurde versucht, den Mann zurück zur Hundezone zu begleiten.

Mann wird aggressiv

Kurz vor dieser riss sich der Mann los, versetzte einem Beamten einen Schlag gegen die Hand, sprang erneut über den Zaun der Hundezone, nahm seinen Hund auf

den Arm und flüchtete in Richtung Theresienbad. Sofort wurde die Verfolgung aufgenommen und weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung angefordert. Aufgrund einer größeren Menschenansammlung blieb der Mann schließlich stehen und begann erneut lautstark zu schreien. Da er den Hund weiterhin am Arm hielt, gestaltete sich das polizeiliche Einschreiten erschwert.

Umklammerte den Hund und biss ihm in den Nacken

Mit Unterstützung weiterer Kräfte gelang es den Beamten, den Mann zu Boden zu bringen und den Hund unverletzt zu sichern. Der Mann zeigte sich weiterhin aggressiv, klammerte sich an den Hund und biss diesem plötzlich in den Nacken. Der Hund zeigte deutliches Angst- und Schmerzverhalten, konnte sich jedoch nicht aus der Situation befreien. Den Beamten gelang es schließlich, das Gebiss des Mannes von seinem Hund zu lösen und diesen zu sichern. Der Mann verhielt sich weiterhin aggressiv und versuchte, die Beamten zu schlagen und zu treten. Die Festnahme konnte letztlich unter Anwendung von Körperkraft vollzogen werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten dem Mann Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 12:28 Uhr aktualisiert