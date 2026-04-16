Polizei findet in Wohnung von Dieb einen Raub-Verdächtigen

In Wien-Favoriten ist Touristen am Mittwoch, 15. April 2026, ein Rucksack mit mehreren elektronischen Geräten aus dem Appartement gestohlen worden. In den Abendstunden wurde dann ein Mann aufgefunden.

Dieser, es handelt sich um einen 34-jährigen Türken, wurde im Erdgeschoss der Wohnhausanlage von den Beamten gefunden. Er hatte einen Rucksack dabei, in dem mehrere der als gestohlen gemeldeten elektronischen Geräte sowie eine Gasdruckpistole waren. Der Mann zeigte sich geständig und gab an, weitere der gestohlenen Gegenstände in seiner Wohnung zu haben.

Polizist erkennt Gesuchten wieder

In dieser waren, als die Polizei hinkam, mehrere Personen. Einer dieser wurde von einem Polizisten wiedererkannt. Nach ihm wurde aufgrund eines schweren Raubes bereits gefahndet. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Algerier, der in weiterer Folge festgenommen wurde. Auch die übrigen gestohlenen Gegenstände konnten gefunden werden, der 34-jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Außerdem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Touristen haben ihre Gegenstände mittlerweile wieder bekommen.