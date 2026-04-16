Produktrückruf: Salmonellen in Tiefkühl-Kebab „gefunden“

Das Wiener Marktamt hat bei einer Kontrolle Salmonellen in einem Tiefkühl-Hühnerkebab-Spieß gefunden. Dieser wird nun von der "Intergast Handels GmbH" zurückgerufen.

Wie die „Intergast Handels GmbH“ nun berichtet, wurde im „Hühner Kebab Spieß 7 kg“ Salmonellen gefunden. Das ist bei einer Kontrolle des Marktamts in Matzen (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) herausgekommen. Daher fordert man alle Kunden dazu auf, das betroffene Tiefkühl-Produkt wieder zurückzubringen. Betroffen ist der „Vatan Döner 7 kg Tiefkühl“ mit der Chargennummer „008/2026“, dem Produktionsdatum 8. Jänner 2026 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Jänner 2028. Beliefert wurden scheinbar Imbisse in Niederösterreich und Wien.

Dieses Produkt ist vom Rückruf aktuell betroffen: Vatan Döner 7 kg Tiefkühl

Chargennummer: 008/2026

Produktionsdatum: 8. Jänner 2026

Mindesthaltbarkeitsdatum: Jänner 2028

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Salmonellenvergiftung nach Kebab-Verzehr im Jahr 2023 in Kärnten

Apropos Salmonellen und Kebab: Im Jahr 2023 hat es einen Fall gegeben, bei dem ein Kärntner wegen einer Salmonellenvergiftung im Zusammenhang mit einem Kebab verstorben ist. Der betroffene Dönerstand wurde damals geschlossen. Alles dazu auch hier: Ekel-Kebab-Skandal: Putzfetzen schuld am Tod des Kärntners.

Was Salmonellen so gefährlich macht: Salmonellen können Symptome wie Durchfall, Fieber und Magenkrämpfe auslösen und sind eine der am häufigsten durch Lebensmittel übertragenen Infektionen. Potenziell anfällig für schwerere Krankheitsverläufe sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie solche mit einem geschwächtem Immunsystem.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 13:21 Uhr aktualisiert