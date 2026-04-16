Junger Mann fährt mit gestohlenem E-Bike in Polizisten

Der Vorfall ereignete sich in Wien-Alsergrund in der Wipplingerstraße. Die Tatverdächtigen haben dabei zunächst das Fahrradschoss aufgebrochen und sich anschließend getrennt. Während einer der beiden mit dem gestohlenen E-Bike davonfuhr, ging der andere zu Fuß weg. Im Kreuzungsbereich der Hohenstaufengasse mit der Helferstorferstraße wollte ein Beamter den E-Bike-Lenker anhalten. Dieser beschleunigte aber und krachte in den Polizisten, der verletzt wurde.

Erst Schreckschüsse stoppen Flüchtenden

In weiterer Folge flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß, den Aufforderungen stehen zu bleiben kam er nicht nach. Erst nachdem Schreckschüsse in lockeres Erdreich abgegeben worden sind, konnte der Flüchtende angehalten und festgenommen werden, so die Polizei in einer Aussendung weiter. Zeitgleich konnte auch der zweite Tatverdächtige angehalten werden. Bei den beiden handelt es sich um einen 25- und einen 28-jährigen Serben. Beide wurden angezeigt. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.