Neuer EVN-Tarif: 50.000 Menschen bereits umgestiegen

Die EVN bietet seit 1. April 2026 einen neuen, günstigeren Tarif für alle Haushaltskunden im Netzgebiet an. Der neue Tarif liegt im Durchschnitt bei rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde.

Der Tarif bietet eine spürbare Entlastung im Haushaltsbudget. Um den günstigeren Tarif zu bekommen, müssen Kundinnen und Kunden einen neuen Vertrag abschließen. Auf Basis typischer Haushaltsverbrauchsprofile – also inklusive durchgehend laufender Geräte wie Kühlschränke oder Tiefkühler – ergibt sich ein Durchschnittspreis von rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde.

Durchschnittlich 190 Euro Ersparnis

„Nach rund zwei Wochen haben bereits rund 50.000 Kundinnen und Kunden unser neues Angebot angenommen“, berichtet Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG. EVN Kundinnen und Kunden sparen sich durch dieses Angebot etwa 190 Euro, das entspricht etwa 15,5 % weniger Stromkosten. Das Angebot gilt sowohl für Bestandskunden, inklusive jener mit Bindung, als auch für Neukunden. Ein aktiver Tarifabschluss ist notwendig.

Infobus ist unterwegs

Aktuell ist auch der EVN Infobus wieder unterwegs, bei den Kundinnen und Kunden direkt vor Ort Beratung und Unterstützung erhalten. Infos zur Bustour unter www.evn.at/infotour.