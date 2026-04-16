Trotz Vollbremsung: Seniorin aus dem Auto geschleudert

Im Gemeindegebiet von Schwarzenau kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 79-Jährige wird aus dem Auto geschleudert.

Eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte einen Pkw aus Schwarzenau kommend in Fahrtrichtung Stögersbach. Auf Höhe der Kreuzung mit der L8106 reihte die 79-Jährige den Pkw zum Linksabbiegen ein und musste aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im Gegenverkehr anhalten.

30-Jährige leitet Vollbremsung ein, kracht trotzdem ins Auto der Seniorin

Zur gleichen Zeit lenkte eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Horn einen Pkw ebenfalls auf der LB2 in Fahrtrichtung Stögersbach. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die 30-Jährige trotz eingeleiteter Vollbremsung auf das stillstehende Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurde der Pkw der Lenkerin aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Dort touchierte das Fahrzeug seitlich einen entgegenkommenden Lkw und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Die 79-jährige Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 9 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen. Die auffahrende 30-jährige Lenkerin wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Horn verbracht.