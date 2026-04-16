Razzia bei Ex-Bundeskanzler Gusenbauer

Die Wohnungen des ehemaligen Signa-Beraters und Ex-Bundeskanzlers wurden von Ermittlern der Soko Signa durchsucht. Die WKStA ermittelt wegen Untreue und betrügerischer Krida.

Im Signa-Komplex ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun auch gegen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) – und einen Signa-Vorstand. Das geht aus einer Aussendung hervor. Dabei geht es um den Verdacht der Untreue. Der Vorwurf betrifft Gusenbauers Aufsichtsratsvorsitz in zwei Signa-Gesellschaften. Es habe dazu auch Hausdurchsuchungen „an mehreren Adressen in Wien und Niederösterreich“ gegeben.

Es geht um 10 Millionen Euro

Gusenbauer soll als Aufsichtsratsvorsitzender zweier Signa-Gesellschaften eine unzulässige Auszahlung von zehn Millionen Euro an ein Vorstandsmitglied angeordnet haben. Auch gegen das Vorstandsmitglied werde ermittelt. Das Vorstandsmitglied, um das es geht, wird beschuldigt, Gusenbauer zu diesen Taten angestiftet zu haben Für beide gilt die Unschuldsvermutung.