32-Jähriger vergewaltigt Partnerin: Dreieinhalb Jahre Haft

Der Mann filmte seine Taten und drohte seiner Partnerin mit der Veröffentlichung der Videos.

Der Mann filmte seine Taten und drohte seiner Partnerin mit der Veröffentlichung der Videos.

Am Donnerstag ist ein 32-Jähriger in Wien verurteilt worden. Medienberichten zufolge hatte der Mann seine ehemalige Partnerin zwischen 2023 und 2025 mehrfach verletzt und zumindest zweimal vergewaltigt. Bei Verhandlungsbeginn zeigte sich der Österreicher geständig.

Tat gefilmt und gedroht, Videos weiterzuschicken

Laut Vertreterin des Opfers habe der Mann zudem eine der Taten gefilmt und damit gedroht, die Aufnahmen dem Chef der Frau zu schicken. Das Video lag dem Gericht nicht vor, weil der Angeklagte sein Handy nicht entsperren wollte. Er habe zudem mehrmals gedroht, die Frau und ihre Mutter zu töten und unter Androhung von Gewalt Geld von ihr verlangt.

Staubsauger nach Freundin geworfen

Weiters soll er die Frau mehrmals geschlagen und getreten haben, einmal sogar mit einem Staubsauger nach ihr geworfen haben, wodurch sie einen Bänderriss erlitt. Er saß seit dem 29. Dezember 2025 in Untersuchungshaft. Der Staatsanwalt sprach vom „Inbegriff einer toxischen Beziehung“. Die beiden waren von 2020 bis Juli 2024 ein Paar.

Angeklagter rechtfertigt Taten mit Drogensucht

Der Mann begründet die Taten mit seinem geistigen Zustand. Er habe seit drei Jahren eine Depression und konsumiere Drogen, seit er 15 Jahre alt ist. Dazu kämen Spielsucht und Stress auf der Arbeit.

“Ich weiß nicht mehr, ich hab durchgemacht auf Drogen”

In diesem “Kuddelmuddel” sei die Beziehung “ausgeartet”, weil “beide nicht voneinander losgekommen” seien, erklärte der Verteidiger des 32-Jährigen. Warum er die Frau vergewaltigt habe, dazu sagte der Mann: “Ich weiß nicht mehr, ich hab durchgemacht auf Drogen”. Er habe drei Tage nicht geschlafen und die “Kontrolle verloren”. Nun würde es ihm leid tun.