ESC-Gäste werden mit Plakaten auf Autobahn begrüßt

Für Anreisende zum Eurovision Song Contest gibt es große Willkommens-Plakate auf Österreichs wichtigster Einfahrtsroute.

Autobahnen und Schnellstraßen sind für viele Gäste der erste Kontakt mit Österreich.

Autobahnen und Schnellstraßen sind für viele Gäste der erste Kontakt mit Österreich.

Anlässlich des Eurovision Song Contest begrüßt die ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) gemeinsam mit dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, Peter Hanke (SPÖ), die Teilnehmer und Gäste des ESC in Wien. Entlang der zentralen Einfahrtsroute vom Flughafen Wien-Schwechat bis in die Wiener Innenstadt, der A4-Ostautobahn, wurden heute eigens gestaltete „Willkommen-in-Wien“-Plakate enthüllt.

Maskottchen „Polli“ winkt Autofahrern

Die Plakatserie begleitet internationale Besucher bereits bei ihrer Ankunft auf dem hochrangigen Straßennetz. Auf jeder Tafel ist das ASFINAG-Maskottchen „Polli“ zu sehen, das die teilnehmenden Länder jeweils in ihrer Landessprache willkommen heißt.

Verkehrsminister und ASFINAG-Vorstände enthüllen ein zweites Plakat

Zum Auftakt der Aktion wurde ein weiteres zentrales Welcome-Plakat heute gemeinsam von Bundesminister Peter Hanke und den ASFINAG-Vorständen Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser am zentralen ASFINAG-Standort in Wien enthüllt.

©ASFINAG/Steve Simonovic ASFINAG-Vorstände Herbert Kasser und Hartwig Hufnagl mit Bundesminister Peter Hanke und ASFINAG-Maskottchen Polli.

„Road to Victory“

Bundesminister Hanke betont: „Der Eurovision Song Contest bringt Menschen aus Europa und der ganzen Welt nach Wien. Die Welcome-Plakate sind ein schönes Symbol dafür, wie herzlich Österreich seine Gäste empfängt. Genau in einem Monat wird Österreich der Treffpunkt, Wien die Bühne und Europa zu Gast sein. Auf der A4 lassen wir bereits jetzt alle Verkehrsteilnehmer auf der Road to Victory fahren.“