Am Freitag wird größtenteils freundlich

Am Freitag gibt es Einiges an Sonne, gelegentlich ziehen auch Quellwolken durch. Es sollte aber meist trocken bleiben. Es wird warm, am Nachmittag hat es bis zu 22 Grad. Mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord kommt auf.

Es wird warm, am Nachmittag hat es bis zu 22 Grad. Mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord kommt auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. In der Früh ist es noch recht frisch bei rund 9 Grad. Im Lauf des Tages können die Temperaturen aber sehr frühlingshafte 22 bis 23 Grad erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert