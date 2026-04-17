Jetzt fix: Ex-FPÖ-Chef Strache ab Mitte Mai vor Gericht

Es hat sich etwas verzögert, nun steht der Termin aber fest. Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz Christian-Strache steht ab 19. Mai 2026 vor Gericht.

Dem ehemaligen FPÖ-Chef wird etwa Untreue mit einer von der FPÖ für ihre Obleute abgeschlossenen Lebensversicherung vorgeworfen. Dass ein FPÖ-naher Manager zum Vorstand der Casinos Austria AG wurde, ist der zweite Punkt, der ab Mitte Mai vor Gericht verhandelt wird, berichtet nun der „ORF“. Acht Verhandlungstage dürfte es dafür geben, aktuell könnte bis 2. Juli verhandelt werden. Für Heinz-Christian Strache gilt die Unschuldsvermutung.

Prozess hätte schon früher stattfinden sollen

Ursprünglich hätte der Prozess übrigens schon im März starten sollen. Erst kam allerdings der zweite Strafantrag dazwischen – man wollte beide gleichzeitig behandeln. Dann wurde noch die ausgewählte Richterin wegen Befangenheit ausgeschlossen. Ihr Mann, ein Anwalt, hat in einem Prozess Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus, der nun als Zeuge geladen ist, vertreten.