Mit 80 verstorben: Tiefe Trauer um „außergewöhnlichen Musiker“

Jahrelang hat Oleg Maisenberg in Wien gewirkt, nun ist er im 81. Lebensjahr verstorben, wie das Wiener Konzerthaus Donnerstagabend, am 16. April 2026, mitgeteilt hat.

Große Trauer herrscht derzeit im Wiener Konzerthaus und auch an der Universität für Musik und darstellende Kund in Wien. Der Grund dafür ist der Tod des Pianisten Oleg Maisenberg. Der gebürtige Ukrainer wirkte seit 1998 unter anderem eben an der Wiener Universität und wurde für sein Schaffen auch mehrfach ausgezeichnet. Erhalten hat er vom Staat dabei unter anderem das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse.

„Oleg Maisenberg war ein außergewöhnlicher Künstler…“

Auch in Sozialen Medien ist der Tod Maisenbergs Thema. So schreiben etwa die „Raab & Böhm Artists“: „Wir sind tieftraurig über den Tod unseres langjährigen Künstlers. Oleg Maisenberg war ein außergewöhnlicher Musiker, ein herausragender Klavierpädagoge und eine prägende Figur in der internationalen Klavierwelt. Es war ein Privileg, sein künstlerisches Schaffen über viele Jahre hinweg begleiten und unterstützen zu dürfen.“

„Ruhe in Frieden, Maestro“

Ein weiterer Facebook-Nutzer hätte sich mehr mediale Präsenz für den Klavierkünstler gewünscht. Er selbst hat „für“ Maisenberg gespielt, dieser ist dabei in der Jury gesessen, wie er weiter schreibt. Er hätte immer gewusst, dass der nun Verstorbene vor allem in Wien ein „sehr geschätzter“ Pianist gewesen sei. „Ruhe in Frieden, Maestro“, meint er abschießend.