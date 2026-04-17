Taxi-Kontrolle in Wien: Polizei pfändet zwei Autos

Die Finanzpolizei war im April bei einer Schwerpunktkontrolle im Taxi- und Mietwagengewerbe am Wiener Hauptbahnhof im Einsatz. Zwei Autos wurden in diesem Rahmen gepfändet, berichtet man nun.

Kurz nach 10 Uhr sind an dem betreffenden Tag die Polizeiautos vorgefahren und haben am Taxistandplatz beim Wiener Hauptbahnhof ihre Kontrollen durchgeführt. Dazu sollten die Lenker dort umfassend überprüft werden, kommt es doch im Taxi- und Mietwagengewerbe „immer wieder“ zu Unregelmäßigkeiten, heißt es nun aus dem Finanzministerium. Und weiter: „Dazu zählen insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Anmeldung von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern zur Sozialversicherung, Übertretungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG) und des Arbeitszeitgesetzes (AZG) sowie Fälle von Teilschwarzarbeit und Abgabenverkürzungen.“

Was die Taxi-Kontrollen in Wien gebracht haben

Und die Kontrollen hatten durchaus ihre Berechtigung, stellten die Beamten doch einen nicht zur Sozialversicherung angemeldeten Dienstnehmer fest. Außerdem haben sie Abgabenrückstände in Höhe von 7.354,66 Euro eingebracht und zwei Fahrzeuge im geschätzten Gesamtwert von knapp 41.300 Euro gepfändet. Insgesamt wurden 34 Taxis aus 33 Betrieben kontrolliert, 43 Finanzpolizisten waren an der Aktion beteiligt.

Marterbauer: „Null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug“

„Kleine Gewerbe haben es oft nicht leicht und stehen unter sehr starkem Druck. Dennoch muss umso mehr gelten: Null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug im Interesse aller ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und aller redlichen Unternehmen“, so Finanzminister Markus Marterbauer. Auch Wilfried Lehner, Berreichsleiter der Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung, weiß: „Gerade in stark frequentierten Bereichen wie Verkehrsknotenpunkten zeigen gezielte Schwerpunktkontrollen ihre Wirkung. Die Finanzpolizei geht konsequent gegen Sozialbetrug, illegale Beschäftigung und Abgabenverkürzungen vor und sorgt damit für faire Wettbewerbsbedingungen für jene Unternehmen, die sich an die Regeln halten.“

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer: „Kleine Gewerbe haben es oft nicht leicht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 09:21 Uhr aktualisiert