17-Jähriger in Traiskirchen ausgeraubt: Polizei nimmt Jugendliche fest

Ein 17-jähriger Niederösterreicher wurde von zwei vorerst unbekannten Tätern am 9. April 2026 gegen 17 Uhr in Traiskirchen (Bezirk Baden) ausgeraubt. Zwei Beschuldigte konnten mittlerweile ausgeforscht werden.

Die beiden vorerst Unbekannten haben den 17-Jährigen geschlagen und ihm gewaltsam die Jacke entrissen, berichtet die Polizei nun. Doch den Kriminalisten gelang es durch akribische Ermittlungen, zwei Verdächtigen neben dem Raub auch einen versuchten Einbruch in einem Zigarettenautomaten am 13. April in Wiener Neudorf zuzuordnen.

Jugendliche teilweise geständig

In weiterer Folge konnten ein 16-jähriger Wiener und ein 17-jähriger Niederösterreicher ausgeforscht und am 15. April 2026 festgenommen werden. Bei den anschließenden Befragungen zeigten sie sich teilweise geständig. Beide wurden nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Münnichplatz gebracht.