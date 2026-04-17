Finanzamt, AMS, PVA betrogen: Österreicher „holt“ 255.000 Euro

Rund 255.000 Euro und nicht weniger soll ein 34-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich) vom Staat ergaunert haben. Dazu hat er die PVA hinsichtlich seines körperlichen Zustandes getäuscht und so Ausgleichszahlungen in ebenjener Höhe erhalten, wie die Polizei nun berichtet. Dazu hat er unter anderem eine körperliche Beeinträchtigung bei den behördlichen Untersuchungen vorgetäuscht, die ihn einerseits im alltäglichen Leben stark einschränken und zusätzlich ihn an der Ausübung eines Jobs hindern würde.

34-Jähriger arbeitete im Ausland

Doch die Ermittlungen der Gruppe Sozialleistungsbetrug (SOLBE) gingen noch weiter. Im Zuge dieser konnten nämlich noch weitere Täuschungshandlungen aufgedeckt werden. So soll der 34-Jährige einen Wohnsitz im Ausland gehabt haben – und dort sogar einer Arbeit nachgegangen sein.

Sozialleistungsbetrug ging über 10 Jahre hinweg

Von April 2016 bis Februar 2026 soll der Beschuldigte nun eben rund 255.000 Euro von der PVA zu Unrecht ausbezahlt bekommen haben. Als weitere Geschädigte werden laut Polizei noch das Finanzamt, das AMS und das Land Niederösterreich selbst genannt. Der Österreicher zeigte sich bei der Befragung geständig und wurde am 27. März 2026 in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

5 Minuten berichtete über weitere Sozialleistungs-Betrugsfälle

Erst kürzlich wurden die Zahlen zum Sozialleistungsbetrug im Vorjahr bekannt. Da hat man mehr als 6.000 Anzeigen erstattet, der Gesamtschaden lag in der Höhe von 22,9 Millionen Euro. Dazu hat der Abteilungsleiter im Bundeskriminalamt, Gerald Tatzgern, gegenüber 5 Minuten auch einige Fälle genannt. So hat ein Mann etwa jahrelang Pflegegeld der Stufe 7 bezogen – obwohl er ganz normal gehen konnte. Alles dazu hier: Pflegegeld Stufe 7: Mann spaziert Polizei problemlos entgegen. Ein besonders schwerwiegender Fall betrifft einen mittlerweile Verstorbenen. Er hat über Jahre hinweg die Pension einer im Jahr 2006 verstorbenen Frau weiter bekommen. Alles dazu hier auf 5min.at: PVA-Anzeige: Pensions-Betrüger ergaunert 270.000 Euro aus Österreich.