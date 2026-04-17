Einsatz bei Wiener Reha-Zentrum eskaliert: Polizist verletzt

Ein Polizeieinsatz in Wien-Penzing eskalierte in der Nacht auf Freitag vor einem Rehabilitationszentrum. Ein 31-Jähriger verletzte dabei einen Beamten und musste schließlich ins Spital gebracht werden.

Da ein 31-jähriger Österreicher vor einem Rehabilitationszentrum in Wien-Penzing lautstark herumschrie und wirre Angaben machte, wurde der Polizeinotruf verständigt. Polizisten der Polizeiinspektion Tannengasse trafen den Mann an, der sich sofort aggressiv verhielt. „Als er versuchte zu flüchten und dabei selbstgefährdende Handlungen setzte, wurde er angehalten. Im Zuge der Anhaltung spuckte der 31-Jährige die Beamten an und trat auf sie ein“, berichtet die Polizei. Ein Beamter wurde dabei am Bein verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde anschließend in ein Spital gebracht.