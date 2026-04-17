3,8 Promille! Österreicher von Polizei angehalten, wird bewusstlos

Ein 66-jähriger Österreicher ist am Mittwoch, 15. April 2026, in eine Schwerpunktkontrolle der Polizei geraten. Während der Anhaltung wurde er bewusstlos. Im Krankenhaus dann der Schock: Der Mann hatte 3,8 Promille intus.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling haben gemeinsam mit der Landesfahrzeugprüfstelle für Wien bis spät in die Nacht hinein am Mittwoch, 15. April 2026, eine Schwerpunktaktion im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei hat man Hauptaugenmerk auf das Kraftfahrgesetz gelegt. 170 Anzeigen hat man im Zuge der Kontrollen nach dem Kraftfahrgesetz erstattet, mehrere weitere verkehrsrechtliche Anzeigen waren ebenfalls noch dabei. Zudem wurden zehn Kennzeichen samt Zulassungsschein abgenommen. In allen Fällen habe Gefahr in Verzug bestanden, so die Polizei.

Gebrochene Schraubenfeder bei einem Auto entdeckt

Unter anderem wurde von den Beamten ein Fahrzeug angehalten, bei dem sämtliche Anbauteile nicht genehmigt waren und sowohl Vorder- als auch Hinterräder an den Radkästen streiften. Bei einem weiteren Auto fand man eine gebrochene Schraubenfeder an der Vorderachse vor. Der Lenker, ein 42-jähriger Rumäne, wurde mehrfach angezeigt.

©LPD Wien Bei mehreren Autos wurden teils schwere Mängel nachgewiesen.

Österreicher wird bei Anhaltung bewusstlos

Schließlich hat man auch noch einen 66-jährigen Österreicher angehalten. Dieser hatte wohl vor Fahrtantritt eine größere Menge Alkohol getrunken und im Zuge der Anhaltung sogar das Bewusstsein verloren. Er musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort trauten wohl auch die Ärzte ihren Augen nicht, als sie den Blutalkoholwert sahen: 3,8 Promille.