Drogen sichergestellt: Lenker mit plattem Reifen vor Polizei geflüchtet

Drogenfund nach Flucht: Ein unkooperativer Lenker ohne Führerschein stoppte erst mit plattem Reifen. Die Polizei aus Wien stellte über 100 Gramm Drogen sicher.

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckte die Polizei mehr als 100 Gramm synthetische Drogen sowie Waagen und weitere Utensilien.

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckte die Polizei mehr als 100 Gramm synthetische Drogen sowie Waagen und weitere Utensilien.

Eine Routinekontrolle in Wien-Penzing eskalierte in der Nacht auf den 17. April zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich ein Autofahrer der Anhaltung entzogen hatte. Erst in der Schönbrunner Straße gelang es mehreren Funkstreifen, das Fahrzeug zu stoppen. Der Lenker zeigte sich daraufhin extrem unkooperativ: Er öffnete das Fenster nur einen Spalt, filmte die Beamten und verweigerte trotz Anzeichen einer Beeinträchtigung sowohl den Alkomattest als auch die amtsärztliche Untersuchung.

Fahrzeug erhielt Radklammer

Da dem Mann die Lenkberechtigung bereits entzogen worden war und er das Fahrzeug trotz eines platten Reifens nicht verlassen wollte, wurde der Wagen mit einer Radklammer gesichert. Die Situation entspannte sich erst, als der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme selbst die Rettung rief und den Pkw verließ.

Drogen im Fahrzeug gefunden

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckte die Polizei mehr als 100 Gramm synthetische Drogen sowie Waagen und weitere Utensilien, die auf Suchtgifthandel hindeuten. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach medizinischer Versorgung im Spital auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.